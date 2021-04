Photo : YONHAP News

Beau soleil et grand ciel bleu partout dans le pays. Les températures sont restées hautes en ce début de printemps. Ce mardi, elles avoisinaient les 20°C sur une bonne partie du territoire. A 15h, on relevait 19°C à Séoul, 20°C à Daejeon, et 18°C à Busan.Bonne nouvelle ! Demain, le beau temps devrait être à l’identique partout dans le pays.