Elections locales partielles : les bureaux de vote ont ouvert à 6h

Photo : YONHAP News

C’est aujourd’hui que les élections locales partielles se tiennent dans 21 villes, communes et arrondissements, en particulier à Séoul et à Busan, les deux premières villes de Corée du Sud.Plus de 12 millions d’électeurs sont appelés à élire leurs maires ou conseillers municipaux. Certains d’entre eux ont déjà voté par anticipation vendredi et samedi derniers.Aujourd’hui, les bureaux de vote ont ouvert leurs portes dans un total de 3 459 endroits pour ce scrutin qui n’a qu’un seul tour. Dès 6h, les premiers électeurs ont pu glisser leur bulletin dans l’urne. Les autres auront jusqu’à 20h pour faire de même. Pour voter, ils doivent présenter leur pièce d’identité bien évidemment en cours de validité.De nombreuses mesures sanitaires sont mises en place, le scrutin se déroulant toujours sous le signe du coronavirus. Le port du masque est obligatoire et du gel hydroalcoolique est mis à disposition. Une distance physique entre chaque votant est aussi assurée.Les électeurs qui ont été testés positifs au COVID-19 ont déjà exercé leur droit par anticipation ou par correspondance. Ceux qui sont en auto-isolement, eux, sont autorisés à sortir aujourd’hui momentanément pour aller voter après 20h.Selon la Commission électorale nationale (NEC), à 7h du matin, le taux de participation était de 1,5 %.