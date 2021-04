Le ministre indonésien de la Défense s’envole pour la Corée du Sud

Photo : YONHAP News

Le ministre indonésien de la Défense arrive aujourd’hui en Corée du Sud avec une vingtaine de députés. L’avion privé qu’ils ont emprunté a décollé hier soir de Jakarta en direction de Séoul.Pendant son séjour de trois jours, Prabowo Subianto assistera à la cérémonie d’achèvement du prototype du premier avion de chasse sud-coréen « KF-X », prévue ce vendredi. Il s’entretiendra également avec son homologue sud-coréen et de hauts fonctionnaires.Subianto, le candidat le plus populaire pour la présidentielle de 2024, a mis des bâtons dans les roues du projet conjoint de développement du « KF-X » ainsi que de la deuxième commande de sous-marins au constructeur naval sud-coréen Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME). Sa visite pourrait donc relancer la coopération bilatérale dans le secteur de l’armement, actuellement dans l’impasse.Pour rappel, Séoul et Jakarta se sont engagés à développer le « KF-X » d’ici 2026 en partageant le budget de 8 700 milliards de wons, soit 6,6 milliards d’euros.L’Indonésie a prévu d’investir 20 % du montant et de produire 48 avions sur son territoire après s’être fait transférer un prototype et la technologie. Pourtant, elle a reporté le versement de la somme à partir du deuxième semestre 2017, et le paiement de 604,4 milliards de wons, l’équivalent de 456 millions d’euros, est toujours en suspens.