Le FMI révise à la hausse la croissance économique de la Corée du Sud à 3,6 %

Photo : YONHAP News

Le Fonds monétaire international (FMI) table sur une croissance de l’économie sud-coréenne de 3,6 % pour 2021, soit 0,5 point de plus que ses perspectives en janvier dernier.Selon son rapport, le FMI a haussé ses prévisions de croissance mondiale à 6 %. Plus précisément : 6,4 % pour les Etats-Unis, 8,4 % pour la Chine et 4,4 % pour la zone euro.L’organisme a misé sur une reprise de l’économie mondiale plus rapide que prévu, en s’appuyant sur l’accroissement des dépenses publiques des gouvernements, et notamment sur le rythme du redressement économique des Etats-Unis. Or, il a estimé que les pays en développement, qui ont subi des effets plus importants du COVID-19, verraient leur économie redécoller plus doucement.Par ailleurs, l’institution a affiché son soutien entier à la création d’un taux plancher pour l'impôt sur les sociétés, proposée par Washington. Cette idée est également défendue par plusieurs pays européens.D’après le gouvernement sud-coréen, les principaux pays affichent un pronostic de croissance plus élevé que la Corée du Sud, mais cela montre que celle-ci a bien géré la crise sanitaire. Car leur chiffre élevé est imputable au fait que ces nations ont connu une baisse de PIB importante l’an dernier.