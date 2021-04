L’administration Biden cherchera à minimiser la menace nord-coréenne sur les Etats-Unis et leurs alliés

Photo : YONHAP News

Le département d’Etat américain a choisi d’esquiver la question posée par un correspondant de la KBS à Washington. Lors d’un point de presse hier, celui-ci l’avait interrogé sur « la ligne rouge » de Washington face au développement continu des programmes nucléaire et balistique de Pyongyang.Le ministère américain s’est alors borné à affirmer que la Corée du Nord était une menace commune pour les Etats-Unis, la Corée du Sud et le Japon. Et de reconfirmer que l’administration Biden était en train de finaliser sa politique à l’égard du régime de Kim Jong-un sur la base des résultats des récentes discussions entre son conseiller à la sécurité nationale et ses homologues sud-coréen et nippon. Une politique qui se focalisera sur les efforts pour minimiser la menace sur les USA et leurs alliés.En ce qui concerne la décision nord-coréenne de ne pas participer aux JO d’été de Tokyo en juillet prochain, la diplomatie américaine a estimé qu’elle semblait s’inscrire dans le cadre de la réponse à la crise sanitaire du coronavirus. Elle aurait donné une telle analyse laconique en considération des espoirs de Séoul, qui cherchait à mettre à profit cet événement sportif international pour renouer le dialogue avec le pays communiste.