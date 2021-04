Le ministère de la Réunification lance une enquête sur les familles séparées par la guerre de Corée

Photo : KBS News

Le ministère sud-coréen de la Réunification a lancé hier une enquête sur les familles séparées par la guerre de Corée. Le sondage qui se déroulera jusqu'au mois d'octobre, est destiné aux 48 000 individus souhaitant retrouver les membres de leur famille vivant en Corée du Nord.Cette année, les ressortissants sud-coréens à l’étranger en feront objet pour la première fois. Selon le ministère, 1 173 expatriés sont inscrits dans la base de données, dont 786 résidant aux Etats-Unis.Cette étude a pour but de renouveler les données personnelles comme l’adresse, le numéro de téléphone, le contexte de la séparation et la liste des membres, ainsi que de recenser les demandes de retrouvailles avec les familles séparées.L’enquête est effectuée tous les cinq ans à compter de 2011 en vertu de la loi sur la promotion des échanges entre les familles séparées.Selon un responsable du ministère, le nombre des inscrits était de 81 000 il y a dix ans, mais il a baissé de plus de 40 % à cause du vieillissement.