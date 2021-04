Samsung et LG affichent un bénéfice inattendu au 1er trimestre

Photo : YONHAP News

Samsung Electronics a annoncé une hausse inattendue de ses recettes, balayant les soucis qui planaient sur le marché. Au premier trimestre de cette année, le géant sud-coréen de l'électronique a enregistré un chiffre d’affaires de 65 000 milliards de wons, ou 49 milliards d’euros, soit une progression de 17,48 % en glissement annuel. Un niveau qui frôle celui du troisième trimestre 2020, où il a établi un record.Le bénéfice d’exploitation de Samsung a explosé de 44,19 % pour atteindre 9 300 milliards de wons, l’équivalent de 7 milliards d’euros, dépassant largement les prévisions.Selon les experts, alors que les semi-conducteurs ont connu une mauvaise performance, les smartphones, les téléviseurs et l’électroménager auraient couvert cette perte grâce à la reprise de la consommation, dopée après un long sevrage en raison du COVID-19. Surtout, son modèle phare de smartphone, le Galaxy S21, dont la commercialisation a été avancée de deux mois, et la série à prix modéré Galaxy A auraient tiré à la hausse les bénéfices.En revanche, les semi-conducteurs peinent donc à décoller en raison du coût lié à l’amélioration du processus de fabrication et des conséquences de l’arrêt de l’usine de Samsung à Austin, aux Etats-Unis.Son rival LG Electronics, quant à lui, a affiché un chiffre d'affaires de 18 800 milliards de wons, ou 14 milliards d'euros, et un bénéfice d'exploitation de 1 500 milliards de wons, l'équivalent de 1,1 milliard d'euros. Il s’agit d’un double record depuis la fondation de l'entreprise.Malgré le déficit de son activité mobile, qu’il a décidé d'abandonner en juillet prochain, ses ventes ont été boostées par les téléviseurs et l’électroménager. Les nouveaux modèles de climatiseurs et les télés haut de gamme ont joué un rôle prépondérant.