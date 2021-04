Elections locales partielles : à 13h, le taux de participation est de 38,3 %

Photo : YONHAP News

A 13h, en ce mercredi d’élections locales partielles, le taux de participation était de 38,3 %. C’est un chiffre inférieur de 5,2 points à celui enregistré à la même heure lors du scrutin local de 2018. Les électeurs ont jusqu’à 20h pour enregistrer leur vote.Le décompte des voix débutera entre 20h et 20h30 dans 55 centres de dépouillement. La Commission électorale nationale (NEC) prévoit que le nom des vainqueurs sera connu aux alentours de minuit, lorsque près de la moitié des bulletins seront dépouillés.Les deux principales formations politiques du pays, le Minjoo, au pouvoir, et le Parti du Pouvoir du Peuple (PPP), la première force de l’opposition conservatrice, ont jeté toutes leurs forces dans la bataille. Avec l’espoir de reconquérir le cœur des électeurs, d’autant que le scrutin d’aujourd’hui est considéré comme un banc d’essai pour la présidentielle de mars 2022.A Séoul et à Busan, où les nouveaux maires sont désignés, les candidats de la majorité présidentielle ont fait des soupçons liés à l’immobilier pesant sur leurs rivaux et leurs mensonges un important cheval de bataille. Ceux du PPP ont dénoncé notamment les mauvaises politiques immobilières de l’administration de Moon Jae-in, en appelant les électeurs à sanctionner celle-ci. Plusieurs sondages donnent les conservateurs largement favoris.Le taux de participation est aussi l’un des principaux enjeux. Les dirigeants des deux bords continuent donc d’appeler les gens à remplir leur devoir civique. Des experts en sondage prévoient que si le chiffre est inférieur à 50 %, cela profitera plutôt à la formation présidentielle, et dans le cas contraire, c’est le PPP qui en bénéficiera le plus.