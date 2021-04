COVID-19 : une quatrième vague épidémique est redoutée

Photo : YONHAP News

668. C’est le nombre de nouveaux cas positifs au COVID-19 répertoriés en l’espace de 24 heures en Corée du Sud. Il est repassé au-dessus de la barre des 600 pour la première fois depuis la mi-février. Quatre décès supplémentaires ont également été enregistrés, portant désormais le bilan total à 1 756 morts.Côté vaccination, jusqu’à hier, quelque 1 030 000 personnes ont reçu au moins une injection.Le bilan quotidien des nouvelles infections ayant de nouveau dépassé les 600 cas, le gouvernement craint une quatrième vague épidémique. Face à une telle situation, le Premier ministre a promis aujourd’hui de faire tout son possible pour l’empêcher. Chung Sye-kyun a dévoilé les premières pistes des mesures à prendre en ce sens. Il s’agit notamment d’élargir le dépistage gratuit afin d’identifier rapidement davantage de cas positifs.Aujourd’hui, Chung a convoqué la réunion dédiée quotidienne au siège du gouvernement de la province de Jeolla du Nord, dans le sud-ouest du pays. Il a alors exprimé une nouvelle fois son inquiétude quant à l’apparition simultanée et successive de clusters, depuis la semaine dernière, à travers le territoire. Ces cas groupés ont jusque-là été localisés principalement à Séoul et dans sa couronne.Selon le « chef d’orchestre » de la gestion de la crise sanitaire, si la nouvelle vague de la pandémie se concrétise, cela donnera un coup dur non seulement à nos opérations de bataille contre le coronavirus, mais aussi à l’économie nationale qui commence à se remettre. Du coup, il a renouvelé son appel à se faire dépister au moindre soupçon d'infection.