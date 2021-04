Photo : YONHAP News

Le temps est au beau fixe, ce mercredi, jour des élections locales partielles. Le soleil domine l'ensemble du territoire continental, alors que l'île de Jeju est surplombée de quelques nuages.Côté températures, elles sont en hausse par rapport à hier. A Séoul, on relevait 8°C dans la matinée et 20°C au plus fort de la journée. Même douceur du côté de Busan, dans le sud-est, et de Gangneung, dans le nord-est.