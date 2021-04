La population sud-coréenne poursuit son déclin

Photo : YONHAP News

La population sud-coréenne a pour la première fois décliné en 2020, et cette année encore, elle poursuit sa tendance à la baisse.D’après le ministère de l’Intérieur, au 31 mars dernier, le pays du Matin clair comptait un total de 51 705 905 inscrits aux registres d’état civil. Cela représente une diminution de 123 118 personnes en trois mois. Les registres de la plupart d’entre eux ont été supprimés, puisque leur domicile reste inconnu depuis plus de cinq ans.La décroissance démographique due au solde naturel, à savoir la différence entre les naissances et les décès, s’élève donc à 10 370 individus. C’est le résultat d’un récent recensement de la population.Cette opération a permis de constater plusieurs autres phénomènes : la croissance continue du nombre de ménages, la baisse du nombre d’enfants, d’adolescents et de jeunes et l’augmentation de la population âgée, entre autres.