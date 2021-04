Mairies de Séoul et Busan : Oh Se-hoon et Park Heong-joon donnés gagnants par les sondages sortie des urnes

Photo : KBS News

Les premiers résultats des élections locales partielles viennent de tomber, quinze minutes après 20h, l’heure de clôture du scrutin. Il s’agit de sondages effectués à la sortie des bureaux de vote.Selon les estimations, c’est sans surprise que les candidats du Parti du Pouvoir du Peuple (PPP), la première force de l’opposition conservatrice, devraient l’emporter : Oh Se-hoon à la mairie de Séoul et Park Heong-joon à l’Hôtel de ville de Busan, tous deux avec une très large avance sur leurs adversaires respectifs du Minjoo, la formation présidentielle.Le premier serait élu avec 59 % des suffrages exprimés et le second aurait convaincu 64 % des électeurs.Dans le camp d’en face, Park Young-sun, la rivale d’Oh à Séoul, obtiendrait 37,7 % des voix, et Kim Young-choon, en lice à Busan, 33 %.L'enquête a été réalisée par trois instituts, dont Hankook Research, pour les trois chaînes de télévision terrestres, KBS, MBC et SBS, auprès d’un échantillon de 10 114 électeurs sortis de 50 bureaux de vote à Séoul, et 5 639 votants dans 30 bureaux à Busan, entre 6h et 19h. Son niveau de confiance est de 95 % avec une marge d'erreur de plus ou moins 1,7 point pour la capitale et 2,3 points dans la deuxième plus grande ville du pays.