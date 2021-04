Elections locales partielles : l’opposition conservatrice s’impose haut la main

Photo : YONHAP News

Les sondages ne se sont pas trompés. Victoire écrasante de l’opposition conservatrice et cuisante défaite du Minjoo, la majorité présidentielle.Les candidats du Parti du Pouvoir du Peuple (PPP), la principale force de l’opposition, ont remporté haut la main les élections locales partielles organisées hier. Il s’agissait de désigner un total de 21 maires ou conseillers municipaux, dont les édiles de Séoul et Busan, les deux premières villes de Corée du Sud. Le PPP a raflé 15 sièges, le Minjoo quatre et les indépendants deux.Dans la capitale comme dans la deuxième ville du pays, les conservateurs Oh Se-hoon et Park Heong-joon l’ont emporté avec une très large avance. Ils ont certes réussi à étouffer la formation gouvernementale.A Séoul, Oh a obtenu un score sans appel, avec 57,5 % des voix, contre 39,18 % pour sa rivale du Minjoo Park Young-sun. Il s’est imposé dans l'ensemble des 25 arrondissements. C’était un raz de marée dans deux d’entre eux, Gangnam et Seocho, considérés comme le bastion traditionnel des conservateurs. L’avocat et homme politique reprend dès aujourd’hui les commandes de la gigantesque capitale, auxquelles il était déjà resté entre 2006 et 2011.Et à Busan, avec 62,67 % des voix, Park Heong-joon a devancé son concurrent du Minjoo Kim Young-choon, qui n'a pas pu faire mieux que 34,42 %. Là-aussi, il était improbable que l’ex-député proche de l’ancien chef de l’Etat Lee Myung-bak ne soit pas élu.