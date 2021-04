Elections locales partielles : le PPP savoure sa victoire, le Minjoo reconnaît sa défaite

Photo : YONHAP News

Aussitôt après avoir gagné la bataille, le Parti du Pouvoir du Peuple (PPP), la principale force de l’opposition, a fêté sa victoire et remercié les électeurs qui lui ont fait confiance.Oh Se-hoon, élu à la mairie de Séoul, a déclaré ressentir une grande responsabilité et s’est engagé à servir les citoyens en trouvant des solutions à nombre de dossiers en suspens, le plus vite possible et en faisant preuve de compétence. Le nouveau patron de l’Hôtel de ville de la capitale en a profité pour manifester sa gratitude à Ahn Cheol-soo, son adversaire de la primaire de l’opposition conservatrice, pour le scrutin d’hier. Pour son premier déplacement en qualité de maire, il est allé ce matin se recueillir au cimetière national de Séoul.Même discours à Busan. Le nouvel édile de cette deuxième ville de Corée du Sud, Park Heong-joon, a lui aussi promis de servir les citoyens avec humilité. Et d’espérer que ces élections deviennent une opportunité pour son parti de se positionner pour la présidentielle de l’année prochaine.De son côté, le président intérimaire sortant du PPP, Kim Chong-in, a parlé de la « victoire du bon sens ».Dans le camp d’en face, les candidats malheureux du Minjoo ont pris acte de leur défaite, tout en remerciant eux aussi les électeurs de leur soutien. Park Young-sun et Kim Young-choon, en lice respectivement à Séoul et à Busan, ont tous deux déclaré accepter humblement le jugement des urnes.Le chef par intérim du parti au pouvoir Kim Tae-nyeon, lui, s’est dit désolé d’avoir déçu le peuple.