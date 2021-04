COVID-19 : la vaccination avec AstraZeneca suspendue temporairement

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a repoussé la vaccination anti-COVID avec AstraZeneca, qui devait débuter aujourd’hui pour le personnel éducatif des enfants en situation de handicap et celui de santé dans les écoles maternelles, primaires et les collèges, entre autres. Les administrations en cours du même sérum aux moins de 60 ans ont elles aussi été suspendues temporairement.C’est l’équipe chargée de la campagne nationale qui a pris hier une telle décision. Elle préférait attendre d’abord les résultats des examens de l’Agence européenne des médicaments (EMA) sur un lien entre le produit du laboratoire anglo-suédois et les cas de caillots sanguins observés après son injection.Pendant ce temps, le régulateur européen a confirmé hier son existence, avec de rares cas de ce type, tout en reconfirmant que les bénéfices du vaccin sont supérieurs aux risques d’effets secondaires.Le Premier ministre Chung Sye-kyun tente de rassurer, évoquant l’avis officiel de l’EMA sur la sûreté du vaccin. Pourtant, le chef du gouvernement a ordonné à l’Agence pour le contrôle et la prévention des maladies (KDCA) de prendre sa propre décision au plus vite et sur une base scientifique, après avoir minutieusement étudié les évaluations de la communauté internationale. Et de demander de la faire connaître avec transparence.