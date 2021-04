Le Pentagone souligne l’importance des exercices militaires dans la péninsule coréenne

Photo : YONHAP News

Aux Etats-Unis, le département de la Défense a souligné l’importance des manœuvres militaires dans la péninsule coréenne et de la préservation d’une solide préparation militaire afin de défendre les intérêts de l’alliance Séoul-Washington. C’est son porte-parole qui a tenu ces propos.Questionné lors d’un point de presse hier sur les exercices militaires des troupes US stationnées au sud du 38e parallèle, John Kirby a répondu que l’alliance américano-sud-coréenne était « saine et solide » et que ces effectifs américains devraient se tenir prêts à préserver à tout moment les intérêts de leur propre pays et ceux de son allié sud-coréen.La voix du Pentagone a également martelé que « l’objectif était de dénucléariser la Corée du Nord et que la manière de l’atteindre serait coordonnée en consultation avec Séoul.