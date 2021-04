Immobilier : Hong Nam-ki prône une coopération étroite entre les autorités locales et le gouvernement

Photo : YONHAP News

Au lendemain de la victoire écrasante du candidat de l’opposition conservatrice à la mairie de Séoul, le ministre des Finances a mis l’accent sur l’importance d’une coopération entre le gouvernement et les municipalités en matière de logement.Au cours d’une réunion des ministres concernés tenue ce matin, Hong Nam-ki a notamment manifesté sa volonté de mettre en œuvre, comme prévu, différents projets de fourniture de logements et des dispositifs visant à éradiquer la spéculation immobilière avant la fin de cette année. Et de souhaiter voir s’intensifier la coopération entre l’exécutif et les autorités locales dans ce domaine.Hong, qui est également vice-Premier ministre à l’économie, aurait ainsi mis en garde sur une éventuelle divergence entre la municipalité de Séoul, désormais placée sous la houlette de Oh Se-hoon, appartenant au Parti du Pouvoir du Peuple, et le gouvernement sur la politique immobilière. Il a néanmoins fait preuve de souplesse en s’engageant à examiner différentes promesses électorales sur ce dossier, avancées au cours de la campagne pour les élections partielles.