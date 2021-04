Photo : YONHAP News

La Maison blanche a fait savoir, hier, qu’elle ne discutait pas d’un éventuel boycott des Jeux olympiques d’hiver de Pékin 2022.La porte-parole de la présidence américaine, Jen Psaki, en a fait part lors d’un briefing en affirmant que Washington « n’avait jamais discuté » de cette éventualité avec ses alliés et partenaires, et qu’il ne menait pas non plus de concertations en la matière.La présidence américaine a ainsi tenté de calmer la polémique suscitée par les propos du porte-parole du département d’Etat américain. Plus tôt, Ned Price avait affirmé qu'une discussion entre les Etats-Unis et leurs alliés sur un possible boycott des JO de Pékin serait envisageable, et ce en guise de protestation contre les atteintes aux droits de l’Homme perpétrées par la Chine.