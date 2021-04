Photo : YONHAP News

Sur fond de recrudescence du COVID-19, le nombre de patients supplémentaires contaminés a atteint, pour la première fois en trois mois, la barre des 700 en Corée du Sud : 674 contaminations locales et 26 importées.Par région, Séoul a recensé le plus grand nombre de nouveaux cas avec 239, suivi par la province de Gyeonggi qui l’entoure (223), Busan (51), Daejeon (25), la province de Jeolla du Nord (24), Incheon (23) et la province de Chungcheong du Sud.Le nombre de malades dans un état critique a progressé, quant à lui, de trois en 24 heures, ce qui porte à 112 le nombre d’individus dans un état grave. Par ailleurs, deux nouveaux décès sont à déplorer, pour un total de 1 758 victimes depuis le début de la pandémie en Corée du Sud. Le taux de létalité est pour sa part de 1,63 %.