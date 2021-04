Elections partielles : Moon Jae-in s’engage à mener les affaires de l’Etat avec plus de modestie

Photo : YONHAP News

Suite à la défaite cuisante de son parti aux élections locales partielles tenues hier, le président de la République a affirmé qu’il prenait acte de la sanction infligée par les citoyens contre son administration. D’après le porte-parole de la Cheongwadae, Moon Jae-in s’est également engagé à adopter une attitude plus modeste pour résoudre les préoccupations les plus urgentes de la population, telles que le COVID-19, la reprise économique, et l’éradication de la corruption en matière d’immobilier.De son côté, le président du comité d’urgence du Parti du Pouvoir du Peuple, qui a remporté les scrutins d’hier, a quitté son poste aujourd’hui. Kim Chong-in, qui avait pris ses fonctions il y a dix mois, a averti, en partant, que la formation conservatrice ne devait pas considérer ce résultat de ces élections comme sa propre victoire.En face, la direction du Minjoo, le parti présidentiel, a décidé de démissionner en assumant la responsabilité de la défaite d’hier, alors que son mandat aurait dû prendre fin en août 2022.