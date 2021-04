Photo : YONHAP News

Le groupe de k-pop Bangtan Boys compte désormais quatre vidéos sur YouTube avec plus de 900 millions de vues.Après « DNA », « Boy With Luv » et « Dynamite », c’est au tour de « Fake Love » de réaliser cet exploit. C’est la chanson titre de son album « Love Yourself : Tear » sorti en mai 2018.D’autre part, la captation inédite du concert donné par le septuor dirigé par RM en 2018 au stade City Field à New York sera diffusée ce soir à la télévision. C'est la première fois qu'un artiste ou groupe sud-coréen se produisait seul dans un stade américain.