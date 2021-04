Moon Jae-in : le développement d’un avion de combat avec Jakarta est un symbole de confiance mutuelle

Photo : YONHAP News

Le président de la République a reçu hier à la Cheongwadae le ministre indonésien de la Défense. Arrivé mercredi à Séoul, Prabowo Subianto assistera aujourd’hui à la cérémonie de sortie du prototype du premier avion de chasse sud-coréen « KF-X » dont les deux pays se sont engagés à cofinancer le développement d’ici 2026.Lors de cet entretien, Moon Jae-in a souligné que ce projet conjoint d’avion de combat de nouvelle génération symbolisait la confiance de haut niveau entre les deux nations. Il a estimé que la visite du chef de la défense indonésienne au pays du Matin clair reflète bien la ferme volonté de Jakarta de forger une plus large coopération bilatérale en matière d’industrie militaire.Selon le locataire de la Maison bleue, la Corée du Sud accorde une très grande importance à l’Indonésie, qui représente l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (Asean). Et d’affirmer son intention de consolider davantage les relations de partenariat stratégique entre les deux pays à travers sa « nouvelle politique du Sud ». Dans la foulée, Moon a invité son interlocuteur à y jouer un rôle central. En réponse, le présidentiable indonésien lui a promis d’y apporter sa contribution.Le même jour, à Jakarta, le gouvernement indonésien a organisé un événement visant à attirer des investisseurs et des entreprises de Corée du Sud. Y étaient présents le ministre des Affaires maritimes et de la Coordination des investissements, Luhut Pandjaitan, et le chef du Conseil de coordination des investissements (BKPM), Bahlil Lahadalia. Devant une vingtaine de participants sud-coréens, ils ont expliqué la nouvelle loi dite « omnibus » consistant à simplifier la procédure administrative et à déréglementer les investissements étrangers.