Washington examine avec prudence sa nouvelle politique nord-coréenne

Photo : YONHAP News

Les Etats-Unis continuent à passer en revue très attentivement leur politique vis-à-vis de la Corée du Nord. C’est ce qu’a fait savoir, hier, le porte-parole du département d’Etat américain lors d’un point de presse.Ned Price a tenu ces propos lorsqu’il a été interrogé sur un éventuel retard, étant donné que l’administration Biden a affirmé il y a deux semaines être dans la dernière phase d’examen de sa future politique nord-coréenne.Selon le porte-parole, Washington préfère prendre ses précautions, d’autant que les programmes de développement balistique et nucléaire de Pyongyang représentent un défi sérieux, non seulement pour son pays, mais aussi pour ses alliés et partenaires dans la région Indo-Pacifique. Ainsi, un examen « prudent » est en cours tout en prenant en compte les diverses parties intéressées.Pour rappel, la porte-parole de la Maison blanche, Jen Psaki, a affirmé le 26 mars que l’exécutif américain était dans la toute dernière étape de finalisation de sa politique nord-coréenne, alors que le conseiller à la sécurité nationale américain et ses homologues sud-coréen et japonais devaient se retrouver à Washington la semaine suivante pour mener leurs concertations.L’administration Biden devrait proposer probablement dans le courant de ce mois-ci sa politique vis-à-vis du régime de Kim Jong-un qui se démarquera sans doute de celle de Trump, dite « top-down » ou « du haut vers le bas ».