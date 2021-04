COVID-19 : le taux d’anticorps dans la région de Séoul est de 0,52 %

Photo : YONHAP News

Alors que le nombre quotidien de nouveaux patients contaminés au COVID-19 frôle les 700, l'inquiétude plane quant à une éventuelle quatrième vague de l'épidémie.Dans ce contexte, le gouvernement a évoqué la fatigue cumulée engendrée par les mesures préventives mises en œuvre depuis plus d’un an comme l’un des facteurs les plus dangereux. Ce faisant, il a affirmé concentrer ses efforts pour endiguer la propagation de nouveaux variants du coronavirus. Jusqu’à présent, un total de 330 cas infectés par ces nouvelles souches ont été identifiés.D’autre part, le taux d’anticorps dans la région métropolitaine s’élève à 0,52 %. D’après les autorités sanitaires, sur 5 002 habitants examinés, 26 ont développé des anticorps contre le virus. Par ailleurs, sur quelque 10 000 soldats effectuant leur service militaire, huit présentaient des anticorps alors qu’ils n’avaient pas été testés positifs.