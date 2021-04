Séoul coopère étroitement avec les pays concernés pour la reprise du dialogue Pyongyang-Washington

Photo : YONHAP News

La Cheongwadae a organisé, hier, une réunion du Conseil de sécurité nationale (NSC), afin de faire le point sur la situation sécuritaire dans la péninsule coréenne. Cette séance a été dirigée exceptionnellement par le chef du cabinet présidentiel Yoo Young-min, le conseiller présidentiel à la sécurité nationale Suh Hoon ayant dû se mettre à l’isolement sanitaire suite à sa participation à une table ronde trilatérale à Washington avec ses homologues américain et japonais.Lors de ce rendez-vous, les participants se sont engagés à poursuivre une coopération étroite avec les pays concernés pour relancer au plus vite le dialogue avec la Corée du Nord. En particulier, ils ont décidé de déployer des efforts diplomatiques pour faire des prochains Jeux olympiques d’été de Tokyo une fête olympique pacifique.Le NSC n’a pas manqué d’exprimer son inquiétude sur la situation en Birmanie. En condamnant la violence aveugle exercée par l’armée et la police à l’encontre des citoyens depuis le coup d’Etat, il a appelé la junte militaire de Naypyidaw à cesser immédiatement sa répression sanglante. Les membres du conseil ont d'ailleurs prévu de renforcer des mesures visant à protéger les entreprises et les ressortissants sud-coréens sur place.