Le Sénat américain propose un projet de loi face au « défi chinois »

Photo : YONHAP News

Le Sénat américain a présenté, hier, un projet de loi visant à répondre au « défi chinois », baptisé « loi sur la concurrence stratégique de 2021 ».Le chef démocrate de la commission des Affaires étrangères au Sénat, Bob Menendez et le sénateur républicain Jim Risch ont dévoilé cette disposition bipartite. Celle-ci dénonce les « actes nuisibles » de Pékin, à savoir le vol de propriété intellectuelle, l’atteinte aux droits de l’Homme, les abus contre le système de commerce international ainsi que les transactions avec le régime nord-coréen et les aides illicites en faveur de ce dernier.Le document de 280 pages prévoit de fournir 655 millions de dollars d’aides militaire et diplomatique dans le bassin Indo-Pacifique entre 2022 et 2026 et de débloquer une enveloppe de 450 millions de dollars pour soutenir les activités sécuritaires en mer pendant la même période. En particulier, il désigne la Corée du Sud comme l’un des alliés clés pour contrebalancer l’empire du Milieu dans la région, avec le Japon, les Philippines, l’Australie et la Thaïlande.En ce qui concerne la Corée du Nord, le projet de loi précise que la politique des Etats-Unis consiste à maintenir une pression maximale jusqu’à ce que celle-ci prenne des mesures destinées à réaliser une « dénucléarisation complète, vérifiable et irréversible » (CVID). Il prévoit notamment d’exercer des pressions à l’encontre de tous les pays, y compris la Chine, afin qu’ils mettent pleinement en œuvre les sanctions onusiennes contre Pyongyang.Ce texte doit être débattu par la commission compétente la semaine prochaine avant de passer au vote en séance plénière.