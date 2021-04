La Corée du Sud tente de séduire les touristes étrangers à l’ère post-COVID

Photo : YONHAP News

Un événement promotionnel a été organisé afin de faire reprendre du poil de la bête au tourisme sud-coréen, quasi à l’arrêt depuis plus d’un an en raison du COVID-19.La province de Gyeonggi et son office de tourisme (GTO) ont tenu ce rendez-vous en mode hybride, c’est-à-dire à la fois en présentiel et à distance, pour promouvoir le tourisme local auprès des professionnels ou particuliers étrangers susceptibles de s’y intéresser. Selon eux, il est impératif de prendre de l’avance pour se préparer au monde post-COVID.Le coup d’envoi du « Gyeonggi Online Travel Mart » a été donné au Centre de convention de Suwon avec la projection d’une vidéo illustrant la volonté de l’industrie touristique de surmonter la pandémie.Au total, cet événement a réuni 36 entités de la province entourant la capitale, ainsi que quelque 140 voyagistes de 13 pays, notamment de Chine et du Japon.