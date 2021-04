COVID-19 : le niveau actuel de distanciation sociale prolongé jusqu’au 2 mai

Photo : YONHAP News

Ces dernières 24 heures, un total de 671 patients additionnels infectés par le COVID-19 ont été recensés : 644 contaminations locales et 27 importées. 113 malades se trouvent dans un état grave et six nouveaux décès sont à déplorer, ce qui porte à 1 764 le nombre cumulé des victimes depuis le début de la pandémie.Dans ce contexte, le gouvernement en est venu à prolonger de trois semaines, jusqu’au 2 mai, le niveau actuel de distanciation sociale, à savoir le niveau 2 pour la région métropolitaine ainsi qu'à Busan et 1,5 dans le reste du pays. L’interdiction des rassemblements privés de plus de quatre personnes est également maintenue. En particulier, les bars et clubs seront fermés dans les deux plus grandes villes du pays.Les autres établissements accueillant du public, tels que les karaokés, les salles de sport, les restaurants ou les cafés pourront rester ouverts jusqu’à 22h, mais cet horaire est susceptible d’être raccourci d’une heure à tout moment en cas d’aggravation de la situation.Côté vaccination, quelque 1,1 million d’individus se sont fait injecter un sérum. Quant à l’inoculation du produit d’AstraZeneca, provisoirement suspendue mercredi suite à la polémique autour de la formation de caillots sanguins, les autorités sanitaires devraient décider, ce dimanche, de la relancer ou non.