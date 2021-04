Téhéran relâche le pétrolier sud-coréen et son capitaine détenus depuis 95 jours

Photo : YONHAP News

Le pétrolier sud-coréen « MT Hankuk Chemi » et son capitaine détenus en Iran depuis 95 jours ont été libérés ce matin.D’après l’annonce faite aujourd’hui par le ministère des Affaires étrangères, le navire a pris le large ce matin à 10h20, heure de Séoul, avec à son bord le capitaine et 12 membres d’équipage. Leur état de santé ne susciterait pas d'inquiétude, de même que l’état du bateau.Pour rappel, le navire et les 20 membres de son équipage, dont cinq sud-Coréens, avaient été saisis le 4 janvier par les gardiens de la révolution iraniens pour violation répétée des lois sur l'environnement marin. Cependant, Téhéran n’a pas avancé de preuves concrètes appuyant cette charge.De son côté, Séoul a mené des négociations avec les autorités iraniennes pour l’usage des 7 milliards dollars de fonds iraniens gelés en Corée du Sud, conformément aux sanctions américaines, considérant que ce blocage constituait le véritable motif de cette saisie. Ainsi, Séoul a discuté différentes options avec Washington, telles que l’élargissement des échanges humanitaires avec Téhéran, le paiement de la contribution du pays du Moyen-Orient aux organisations internationales ou le transfert d’une part de ce fonds vers les comptes bancaires suisses dont dispose l’Iran.En face, la relance des pourparlers pour restaurer l’accord nucléaire avec les pays concernés, dont les Etats-Unis, aurait également incité Téhéran à relâcher le navire.