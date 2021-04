Tracts anti-Pyongyang : une audience en visioconférence prévue au Congrès américain jeudi prochain

Photo : YONHAP News

La Commission des droits de l’Homme Tom Lantos, un organe transpartisan du Congrès américain, tiendra une audience en visioconférence sur la loi sud-coréenne interdisant l’envoi de tracts anti-Pyongyang au nord du 38e parallèle. C’est ce qu’a annoncé, hier, la commission sur son site web.Le député républicain Chris Smith, qui préside la commission, avait déjà prévu une telle démarche le 11 février en manifestant sa préoccupation à l’égard de la législation controversée.Entrée en vigueur le 30 mars dernier, le texte prohibe la diffusion de propagande dénonçant le régime via des haut-parleurs, de même que l’affichage et le lâcher de prospectus par ballons gonflables près de la zone démilitarisée (DMZ). En cas d’infraction, les contrevenants sont passibles d’une peine d’emprisonnement maximale de trois ans et d’une amende allant jusqu’à 30 millions de wons, soit 22 500 euros.D’autre part, un responsable du ministère sud-coréen des Affaires étrangères a fait savoir que Séoul suivait de près la démarche de la commission américaine tout en s’efforçant d'obtenir l'adhésion de l’administration et du Congrès américains et des associations des droits de l’Homme sur la législation concernée. Et d’ajouter que l'exécutif poursuivra de telles initiatives en renforçant la communication avec la communauté internationale, y compris les Etats-UnisSéoul justifie ces dispositifs par la volonté de protéger la vie et la sécurité des riverains à la frontière avec le pays communiste.