COVID-19 : les manœuvres Ulchi-Taegeuk repoussées au 2e semestre

Les exercices civilo-militaires Ulchi-Taegeuk, qui se déroulent d’ordinaire en mai, ont été repoussés cette année au 2e semestre dans le sillage de la propagation du COVID-19. D’après l’annonce faite aujourd’hui par le ministère de l’Intérieur, ce report a pour but de permettre au gouvernement de se concentrer davantage sur la prévention de la crise sanitaire et la campagne de vaccination.Le ministre Jeon Hae-cheol a cependant fait savoir que les organes de l’Etat chargés de faire face aux urgences s’engageraient dans leurs propres exercices dans le courant du premier semestre. Et d’ajouter que les modalités des manœuvres Ulchi-Taegeuk seront définies en fonction de l’état d’avancement de la vaccination.Mise en place en 2019, cette opération menée conjointement par des institutions gouvernementales et l’armée a pour objectif de les préparer à réagir promptement face à des catastrophes de grande ampleur et aux menaces militaires.