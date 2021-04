Le Minjoo réunit son comité d’urgence, le PPP réfléchit à la composition de sa prochaine direction

Photo : YONHAP News

Suite à sa débâcle cuisante aux élections partielles de mercredi dernier, le Minjoo a tenu aujourd’hui la première réunion de son comité d’urgence.Son président Do Jong-hwan a présenté ses excuses pour avoir provoqué l’indignation et la déception des citoyens, s’engageant à écouter et à communiquer davantage pour le changement et la rénovation de la formation présidentielle. Dans la foulée, il a promis de dévoiler avec transparence les résultats de l’enquête en cours menée auprès de tous les députés de son parti sur la spéculation immobilière.Dans le camp d’en face, le Parti au Pouvoir du Peuple (PPP) s’est engagé à proposer des projets de loi afin d’appuyer les promesses électorales avancées par ses candidats élus lors du scrutin.Le principal parti de l’opposition a également entamé des discussions pour composer sa nouvelle direction. Le chef par intérim de son comité d’urgence, Joo Ho-young, a indiqué aujourd’hui que la fusion avec le Parti du Peuple, dirigé par Ahn Chul-soo, devrait précéder l’élection de nouveaux dirigeants. Mais de concéder que si cette opération marquait le pas, il serait possible de mettre sur pied d’abord sa propre direction.