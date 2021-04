Coup d’envoi de la « semaine du hanbok 2021 »

Photo : YONHAP News

Coup d’envoi aujourd’hui de la « semaine du hanbok 2021 », organisée conjointement par le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme et le Centre de promotion du hanbok, la tenue traditionnelle coréenne.Jusqu’au 18 avril, un total de 1 000 spectateurs habillés en hanbok pourront visionner gratuitement les films sud-coréens qui seront projetés dans les salles baptisées « Hanbok Sarang » aménagées dans trois cinémas CGV à Séoul.Le Dongdaemun Design Plaza (DDP), un complexe multi-arts au cœur de la capitale, accueille une exposition de différents costumes traditionnels revêtus par des vedettes de la k-pop dans leurs clips musicaux ou sur scène, à savoir les Bangtan Boys (BTS), Oh My Girl, Zico et Chungha.D’autres évènements et activités promouvant la tenue traditionnelle sont également prévus dans sept municipalités à travers le territoire.