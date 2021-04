Photo : YONHAP News

Un vent d'est frappant les côtes de la mer Jaune a fait baisser les températures dans cette partie du pays, entre Gangneung et Busan, où les maximales s'étendent aujourd'hui de 9°C à 13°C.Sur le reste du territoire, le mercure reste élevé, avec 18°C à Séoul et Daejeon, et 20°C à Jeonju.Le ciel sera dégagé tout au long du week-end.