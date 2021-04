Bafta : Youn Yuh-jung remporte le prix du meilleur second rôle féminin pour « Minari »

Photo : YONHAP News

Youn Yuh-jung a été sacrée meilleure actrice dans un second rôle pour son interprétation d'une grand-mère dans « Minari », lors de la 74e cérémonie des British Academy Film Awards (BAFTA) qui s'est déroulée cette nuit.La sud-Coréenne âgée de 73 ans était en lice notamment avec Dominique Fishback et Maria Bakalova pour cette compétition cinématographique, dont l'édition de cette année s'est déroulée en ligne en raison du COVID-19.Avec cette consécration britannique, Youn apparaît désormais en position de force pour les Oscars, pour lesquels « Minari » cumule six nominations dont celles du meilleur film, du meilleur réalisateur et du meilleur second rôle féminin.L’an dernier, « Parasite » de Bong Joon-ho a remporté le prix du meilleur scénario et le prix du meilleur film étranger aux Bafta avant d'être couronné par quatre Oscars.« Minari », du réalisateur Lee Isaac Chung, évoque l’histoire d’une famille d’immigrants sud-coréens en quête du rêve américain dans les années 1980. L’actrice a déjà été récompensée à de nombreuses reprises pour son rôle dans ce film, y compris par les Screen Actors Guild Awards (SAG Awards) aux Etats-Unis.