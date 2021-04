LG Energy Solution et SK Innovation mettent fin à leur litige de deux ans sur les batteries

Photo : YONHAP News

LG Energy Solution et SK Innovation ont arraché un accord in extremis dans une affaire de secrets commerciaux dont les procédures avaient été lancées en 2019 aux Etats-Unis.Les deux fabricants sud-coréens de batteries sont ainsi parvenus à un règlement à l’amiable à la veille de la date butoir qui aurait interdit à SK d’exporter ses batteries aux Etats-Unis. Dans un communiqué commun publié hier après-midi, ils ont annoncé avoir décidé d’annuler toutes les procédures lancées en Corée du Sud comme à l’étranger et de ne pas intenter de procès supplémentaire dans les dix années à venir.Suite à ce compromis, SK Innovation versera à son rival des indemnités estimées à 2 000 milliards de wons, environ 1,49 milliard d’euros, conformément aux modalités mutuellement convenues.L'intervention active des gouvernements américain et sud-coréen a joué un rôle dans le dénouement du contentieux. Par conséquent, le groupe SK pourra relancer son usine en Géorgie, dans le sud-est des Etats-Unis, pour fournir des batteries aux véhicules électriques de Ford et Volkswagen. Son concurrent LG pourra, de son côté, doper ses activités sur le marché américain en se dotant d’importants moyens financiers grâce aux faramineuses indemnités qu’il percevra.Le président sud-coréen a réagi à la décision des deux fabricants de mettre fin à leur litige. Se disant rassuré, Moon Jae-in a mis en avant la nécessité d’assurer la stabilité d’approvisionnement dans un contexte où les technologies évoluent de plus en plus vite. Il a souligné l’importance d’une coopération fondée sur la confiance mutuelle entre les industriels afin de contribuer non seulement à leurs propres intérêts mais aussi à ceux du pays.De son côté, le président américain Joe Biden a salué dimanche cet accord, en le qualifiant de « victoire pour les travailleurs américains et l'industrie automobile américaine ».Il faut savoir que la fabrication de véhicules électriques et de batteries du futur aux Etats-Unis constitue un élément clé du plan « Reconstruire mieux » lancé par le nouveau locataire de la Maison blanche.