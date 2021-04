102e anniversaire du gouvernement provisoire de Corée

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a commémoré hier le 102e anniversaire du gouvernement provisoire de la République de Corée, établi en 1919 à Shanghai, en Chine. Dans la cour du musée Kim Koo, le mémorial dédié à ce grand leader du mouvement pour l'indépendance contre le joug japonais, quelque 90 personnalités se sont rassemblées, dont Im Woo-cheol et Seung Byung-il, deux résistants survivants.Au cours de la cérémonie, des « taegeugki », le drapeau national, ont été présentés, y compris quatre exemplaires utilisés lors du mouvement d'indépendance, dont celui orné de broderies déployé lors de la manifestation du 4 avril 1919 contre l'occupation nippone et un autre sur lequel figurent les signatures de militants de la résistance.Le défilé des drapeaux a été suivi par une séance de lecture de la charte provisoire qui constitue la première Constitution du gouvernement en exil.Dans une allocution proclamée par le ministre des Patriotes et des Anciens combattants, le Premier ministre Chung Sye-kyun a appelé la nation à s’unir pour réaliser le principe d'équité politique, économique et éducationnel prôné par le gouvernement provisoire.Petit rappel historique : suite au mouvement d’indépendance nationale du 1er mars 1919, des patriotes coréens exilés en Chine ont mis sur pied un parlement provisoire dans la concession française de Shanghai.