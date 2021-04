COVID-19 : le port du masque devient obligatoire dans tous les lieux couverts

Photo : YONHAP News

Ces dernières 24 heures, le nombre de nouveaux cas du COVID-19 s’est élevé à 587, soit 27 de moins que la veille. 560 d’entre eux ont été contaminés dans le pays, dont 345 dans la région métropolitaine, et 27 à l’étranger. Ce qui porte désormais à 110 146 le nombre total des infections en Corée du Sud.Même si le chiffre est retombé sous la barre des 600 pour la première fois en six jours, cette baisse est à relativiser au regard d’une importante diminution du nombre de dépistages durant le week-end.Afin de juguler la propagation du virus, les autorités sanitaires ont décidé de prolonger de trois semaines le dispositif actuel de distanciation sociale : le niveau 2 dans la métropole de Séoul ainsi qu'à Busan, et le niveau 1,5 dans le reste du territoire.De plus, les bars situés dans les villes où les règles sanitaires sont fixées à 2 sont fermés à partir d’aujourd’hui. La capacité d’accueil dans les établissements sportifs ou religieux est limitée à 30 %.Parallèlement, l’interdiction de tout rassemblement privé de plus de quatre personnes, introduite pour la première fois fin 2020, sera maintenue jusqu’au 2 mai. Les réunions comprenant des enfants en bas âge ou des individus ayant un lien de parenté direct peuvent toujours accueillir jusqu’à huit participants.Autre mesure, le port du masque est devenu obligatoire dès aujourd’hui dans tous les lieux couverts et les transports en commun, quel que soit le niveau de distanciation sociale. En cas d’infraction, une amende de 100 000 wons (environ 75 euros) sera imposée.Même à l’extérieur, il faut porter le masque lorsqu’une distance de sécurité de 2 mètres n’est pas maintenue ou que plusieurs personnes sont rassemblées pour un spectacle ou une manifestation.