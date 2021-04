COVID-19 : l'injection du vaccin AstraZeneca reprend pour les plus de 30 ans

Photo : YONHAP News

L’administration du vaccin AstraZeneca, qui a été temporairement suspendue en Corée du Sud en raison d’un risque de formation de caillots sanguins, a repris aujourd’hui pour les personnes de plus de 30 ans.Rappelons que le gouvernement sud-coréen avait interrompu le 7 avril dernier la vaccination avec le produit de la firme anglo-suédoise, dont bénéficiait le personnel éducatif des enfants en situation de handicap et de celui de santé dans les écoles maternelles, primaires et les collèges, entre autres. Elle était également suspendue pour les moins de 60 ans.Dans ses conclusions rendues publiques mercredi, l’Agence européenne des médicaments (EMA) a mis en avant la nécessité de poursuivre l’injection du sérum, affirmant que la balance bénéfice-risque est positive. Un avis partagé par les autorités sanitaires britanniques, qui ont toutefois recommandé de réserver son administration aux plus de 30 ans.L’équipe sud-coréenne chargée de la vaccination anti-COVID a également préconisé une reprise rapide des injections d’AstraZeneca. Même recommandation pour les individus n'ayant présenté aucun effet secondaire lié aux caillots sanguins après avoir reçu la première dose.Ces experts ont pourtant déconseillé son inoculation aux jeunes de 30 ans et moins, jugeant que les avantages ne l’emportaient pas sur les risques liés à une très rare formation de thromboses.