Le ratio impôts fonciers/PIB de la Corée du Sud est 1,7 fois plus élevé que la moyenne de l'OCDE

Photo : Getty Images Bank

Bien que la Corée du Sud affiche un ratio impôts/PIB inférieur à la moyenne des autres pays de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), son ratio impôts fonciers/PIB est relativement élevé. Cela s’expliquerait entre autre par la récente hausse des prix de l’immobilier.D’après l’analyse publiée ce lundi par l'Institut coréen des finances publiques (KIPF), qui se fonde sur les données de l’année fiscale 2019, le ratio impôts/PIB du pays du Matin clair a été estimé à 20,1 %, bien en dessous de la moyenne de 24,9 % de 37 pays membres de l’OCDE, qui reste presque inchangée depuis 2017.En effet, ce ratio, qui n’était que de 17,3 % en 2014, a continué de grimper pour atteindre 20,1 % en 2018 et 2019, alors que celui de l'OCDE s'élevait à 24,4 % en 2014 et 25 % l’année suivante, avant de se stabiliser à 24,8 % en 2017 puis à 24,9 % en 2019.Quant au ratio impôts fonciers/PIB, il a atteint 3,3 % en Corée du Sud, soit 1,7 fois de plus que la moyenne de l’OCDE qui représentait 1,9 %. Les impôts fonciers comprennent l’impôt sur les automobiles et celui sur les biens immobiliers.En revanche, le ratio de l’impôt sur le revenu des personnes physiques par rapport au PIB du pays ne représente que deux tiers de la moyenne de l’OCDE, à savoir 5,4 % contre 8,3 %.