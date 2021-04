La presse nord-coréenne célèbre le 9e anniversaire de la prise de pouvoir de Kim Jong-un

Photo : YONHAP News

A l'occasion du 9e anniversaire de l'accession au pouvoir de Kim Jong-un, la Corée du Nord a appelé son peuple à suivre le jeune leader qui a « tant contribué, ces neuf dernières années, au développement du Parti des travailleurs et à la cause révolutionnaire du ‘Juche’ ». Le Juche est l'idéologie officielle du régime, lancée par son fondateur Kim Il-sung.Effectivement, le Rodong Simmun a peint l'image d'un dirigeant proche de la population, soulignant que celui-ci déployait tous ses efforts pour améliorer les conditions de vie des citoyens, même en pleine crise économique. Le journal officiel du parti unique a ainsi publié des articles relatant les visites de Kim III sur les sites ravagés l'an dernier par des inondations, ou sur le chantier de construction de 10 000 logements à Pyongyang, inauguré cette année.Par ailleurs, le quotidien a loué le numéro un nord-coréen pour sa lutte contre la bureaucratie et la corruption, qui nuisent aux intérêts de la population.Rappel historique : Kim Jong-un a été élu le 11 avril 2012 premier secrétaire du Parti des travailleurs lors de la 4e conférence des représentants du parti, quelques mois après la mort de son père Kim Jong-il. Et seulement deux jours après, il a été couronné président de la commission militaire centrale du parti lors de la 12e Assemblée populaire suprême.