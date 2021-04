Photo : YONHAP News

Son Heung-min a renoué avec les filets. L'attaquant sud-coréen de Tottenham Hotspur, qui n’avait pas marqué depuis plus de deux mois, a inscrit hier un but à la 40e minute du match qui opposait son équipe à Manchester United, au Tottenham Hotspur Stadium de Londres.Il s’agit de son 14e but en Premier League cette saison, et du premier depuis la rencontre contre West Bromwich Albion disputée le 7 février dernier. Son égale ainsi son propre record de la saison 2016-2017.En dehors du championnat anglais, Son a marqué quatre fois en Ligue Europa et une fois en Coupe de la Ligue anglaise, totalisant 19 buts cette saison.