Rosé de Blackpink établit deux records Guinness avec « On The Ground »

Photo : YONHAP News

Rosé, la vocaliste principale du girls band Blackpink, a établi deux records Guinness avec « On The Ground ».Selon le site du « Guinness World Records », cette chanson réalisée en solo a enregistré 41 600 000 vues sur YouTube 24 heures seulement après sa sortie, pour devenir le clip le plus regardé en un jour. Il a ainsi battu le record de 36 millions de vues établi il y a huit ans par un autre artiste sud-coréen, Psy, avec son tube « Gangnam Style ».Ce n'est pas tout. Rosé a été officiellement reconnue par Guinness comme la première à s'être classée en tête du Billboard Global 200 à la fois en tant qu'artiste solo et membre d'un groupe.En effet, Blackpink s'est emparé en octobre dernier de la première place du classement avec « Lovesick Girls », avant que sa vocaliste ne réitère avec son titre solo « On The Ground ».Le Billboard Global 200 classe les titres en fonction du nombre d’écoutes en streaming et de téléchargements dans quelque 200 régions autour du globe, dont les Etats-Unis.