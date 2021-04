Photo : YONHAP News

Le soleil du week-end a laissé place à la pluie, ce lundi, et la douceur quasi estivale à une fraîcheur de début de printemps. Les températures sont en baisse de cinq à dix degrés par rapport à hier.Des précipitations s'abattent notamment dans le sud du pays, avec entre 120 et 200 mm attendus sur l'île de Jeju, et jusqu'à 80 mm sur la côte méridionale du pays.Le beau temps fera son retour demain dans la journée.