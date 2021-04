Photo : YONHAP News

La Bourse de Séoul commence la semaine en hausse. Après quelques hésitations en cours de séance, le Kospi, son principal indice, gagne 0,12 % pour s'établir à 3 135,59 points. Le Kosdaq, l'indice des valeurs technologiques, se montre plus solide avec +1,14 % et franchit ainsi le seuil symbolique des 1 000 points pour la première fois depuis le 14 septembre 2000, plus précisément à 1 000,65 points.Sur le marché des changes, le won sud-coréen s'affaiblit face à la monnaie européenne et au billet vert. À la clôture des transactions, l’euro s’achète 1 337,22 wons (+3,89 wons) et le dollar américain 1 124,9 wons (+3,7 wons).