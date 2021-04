COVID-19 : Moon Jae-in appelle à une plus forte participation aux mesures de prévention et à la vaccination

Photo : YONHAP News

« La situation est extrêmement critique. Si nous ne parvenons pas à prévenir une nouvelle propagation explosive du COVID-19, nous n’aurons d’autre choix que de monter d’un cran le niveau de distanciation sociale, au détriment de la vie économique du pays et de sa population ». C’est ce qu’a déploré le président de la République lors d’une réunion sur la crise sanitaire tenue aujourd’hui.Pour Moon Jae-in, il est impératif d’identifier les contaminations invisibles et, pour cela, il faut élargir les dépistages préventifs dans les établissements à haut risque. Il est aussi nécessaire, selon lui, de diversifier les modalités des tests pour donner un plus grand accès aux personnes asymptomatiques ou présentant de faibles symptômes.Le locataire de la Maison bleue a également souligné le principe de tolérance zéro à l’encontre des contrevenants au règlement sanitaire et demandé à son gouvernement une plus grande coopération avec les leaders des collectivités locales nouvellement élus.Quant à la vaccination, Moon a précisé que le vaccin de Novavax serait fabriqué en Corée du Sud dès ce mois-ci et que 20 millions de doses seraient livrées d'ici le 3e trimestre. Et d’appeler son administration à déployer tous les efforts diplomatiques pour dissiper les incertitudes sur le bon déroulement de la campagne vaccinale et d'établir une immunité nationale au plus vite.Pour finir, le président a expliqué que la décision de reprendre l'injection des doses d'AstraZeneca était strictement basée sur les évaluations scientifiques, avant d’inviter ses concitoyens à participer sans réticence à la vaccination.