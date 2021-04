Le nombre de bénéficiaires de l’allocation-chômage atteint un record en mars

Photo : YONHAP News

Sur fond de prolongation de l’épidémie de COVID-19, le nombre de bénéficiaires de l’allocation-chômage a atteint son pic le mois dernier. Selon les données du ministère de l’Emploi et du Travail, il s’est élevé à 759 000 en mars, dépassant le dernier record de juillet dernier. Le montant versé s’est établi à 1 179 milliards de wons, soit 881 millions d’euros.Cette hausse s’explique non seulement par l’impact du coronavirus sur le marché du travail, mais aussi par la revalorisation de la prestation visant à renforcer le filet social.Quant au nombre de cotisants à l’assurance-chômage, il était de 14 millions, soit une progression de 2,3 % en glissement annuel. Plus précisément, le chiffre s’est accru de 2,8 % dans le secteur tertiaire grâce à la campagne de vaccination lancée fin février et à la remontée du moral des consommateurs.Le domaine de la santé et du bien-être a également connu une augmentation, dopée par les projets de création d’emplois du gouvernement et des collectivités locales. Le secteur manufacturier a vu le nombre de ses employés assurés croître de 0,9 %.