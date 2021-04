BTS : « Dynamite », troisième clip à dépasser le milliard de vues

Photo : YONHAP News

Le clip vidéo de « Dynamite » du groupe de k-pop BTS a franchi hier après-midi la barre du milliard de vues sur YouTube, huit mois après sa sortie. Il avait, rappelons-le, dépassé le seuil des 100 millions seulement 24 heures et 30 minutes après sa publication le 21 août dernier, un rythme jamais atteint par aucune autre chanson du boys band sud-coréen.Le single est le troisième tube du septuor à dépasser le milliard de vues avec « DNA » et « Boy With Luv », qui ont été visionnés respectivement 1,2 milliard et 1,1 milliard de fois.« Dynamite » est aussi le premier titre sud-coréen à avoir occupé la tête du classement Billboard Hot 100. Avec cette chanson, RM et ses amis sont restés le plus longtemps dans cette liste, en renouvelant le record de « Gangnam Style » de Psy.