Fukushima : Séoul regrette profondément la décision japonaise de relâcher les eaux contaminées

Photo : YONHAP News

Séoul a vivement réagi contre la décision officielle de Tokyo de déverser en mer les eaux contaminées par la catastrophe de la centrale nucléaire de Fukushima. Une décision qui a été rendue ce matin.Le gouvernement sud-coréen a exprimé ses profonds regrets et s’est engagé à prendre toutes les mesures nécessaires pour la sécurité de la population. Il en a fait part à l’issue d’une réunion interministérielle convoquée en urgence après l’annonce de Tokyo.Effectivement, l’exécutif a dénoncé une solution qui ne saurait être acceptable. Dans le même temps, il a exhorté l’administration de Yoshihide Suga à rendre publiques avec transparence toutes les informations sur le traitement des eaux issues de la centrale accidentée. Et d’annoncer aussi que Séoul lui transmettra le mécontentement des sud-Coréens et lui réclamera des mesures concrètes destinées à assurer leur sécurité et à éviter les pertes environnementales.Le pays du Matin clair fera aussi part de ses inquiétudes à la communauté internationale, en particulier à l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), pour demander à celle-ci d’inspecter l’état des eaux à rejeter. Il exercera en parallèle des contrôles plus poussés sur la radioactivité des produits « made in Japan ».Le gouvernement sud-coréen avait mis sur pied en octobre 2018 une task force interministérielle dédiée. Il maintient toujours l’interdiction d’importation de produits alimentaires marins en provenance de Fukushima et de sept préfectures voisines.