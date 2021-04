Championnats du monde d’escrime juniors et cadets : la Corée du Sud se classe 3e

Photo : YONHAP News

Les jeunes escrimeurs sud-coréens ont réalisé une performance historique aux Championnats du monde juniors et cadets qui se sont clôturés dimanche au Caire, en Egypte.La Corée du Sud s’est hissée au troisième rang dans le classement total en engrangeant deux médailles d’or, trois d’argent et quatre de bronze.Jeon Ha-young a remporté l’épreuve individuelle du sabre femmes juniors, tandis que son équipe a également décroché la victoire dans la même catégorie.Choi Dong-yun et An Hyeon-bhin sont montés sur la deuxième plus haute marche du podium respectivement pour le fleuret hommes juniors et cadets. Le cadet Park Jun-seong a également remporté la médaille d’argent au sabre.Le pays du Matin clair a décroché le bronze dans les épreuves individuelles femmes juniors d’épée et de fleuret ainsi que dans celle des hommes cadets.La Fédération d’escrime de Corée s’est félicitée que ses athlètes n’avaient jamais comptabilisé autant de médailles ni n’étaient montés aussi haut dans le classement. Et d’ajouter que l’avenir de l’escrime sud-coréenne s’annonce radieux pour les prochaines compétitions internationales.